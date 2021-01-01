Bursa'da süslediği inekleri yılbaşı kutlaması yapan çiftlik sahibi kamerada | Video
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Bursa'da bir girişimci kısıtlama sebebiyle yeni yıl kutlaması yapamayınca çiftliğinde ilginç bir etkinlik düzenledi. Çiftliği ışıklarla süsleyen girişimci, müzik eşliğinde ineklerin başına şapka takınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Bursa Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki bir inek çiftliğinde yeni yıl etkinliği yapıldı. İşyeri sahibi çiftliğin çevresini rengarenk ışıklarla süsledi. Ayrıca müzik eşliğinde ineklerle eğlenen çiftlik sahibi o anları da kameraya kaydetmeyi ihmal etmedi.