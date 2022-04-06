Bursa'da trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı sürücüye böyle kafa attı | Video

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Bursa'da trafikte yol verme tartışmasında sürücülerden biri, tartıştığı diğer sürücüye kafa atarak yaraladı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansırken, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken; sürücüler araçlarından inerek karşı karşıya geldi. Tartışma sesleri duyan çevredekiler ayırmaya geldi.
Bir süre arbede yaşayan iki sürücüden biri diğerine kafa attı. Burnuna aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan sürücü yere düştü. Çevredekilerinde araya girmesiyle kavga son bulurken, olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı sürücü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kavga anları kameralara saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın görgü tanıklarından Bilal Oruktepe, ''Sürücü cips verirken aracı yolun ortasına park etmiş. Diğer servis sürücüsü de servise geç kalmış sanırım. Dün akşam vuran abi anlattı, 2 metre öne alsa ben rahat şekilde geçeceğim. Yol vermemiş, biraz da birbirlerine heyecanlı konuşmuşlar. Sonrasında üzücü olay yaşanmış" dedi