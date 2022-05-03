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OTOMATİK OYNAT
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Bursa’da "yan baktın" kavgası | Video 03.05.2022 | 09:58
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Antalya’da uçurumun kenarında ölüme meydan okuyan bayram pozları | Video 02.05.2022 | 15:46
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Sitede sokak köpeğine vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı | Video 02.05.2022 | 15:23
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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 02.05.2022 | 12:54
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Çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheliler kamerada | Video 02.05.2022 | 12:17
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Üsküdar'da kazadan sonra çıkan kavga kamerada | Video 02.05.2022 | 11:31
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Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.05.2022 | 11:31
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Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı dehşet | Video 02.05.2022 | 10:51
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Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu | Video 02.05.2022 | 11:01
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Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu | Video 02.05.2022 | 10:55
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Bursa’da 2 kişi arasında “yan baktın” meseli yüzünden çıkan kavga, polis ekipleri tarafından zor ayırıldı. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı.