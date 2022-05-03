Video Yaşam Bursa’da "yan baktın" kavgası | Video
Bursa’da

Bursa’da "yan baktın" kavgası | Video

03.05.2022 | 09:58

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Bursa’da 2 kişi arasında “yan baktın” meseli yüzünden çıkan kavga, polis ekipleri tarafından zor ayırıldı. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında "yan baktın" meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tesadüfen oradan geçen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek güçlükle tarafları ayırdı. Kavga eden 2 kişi polis merkezine götürüldü.

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