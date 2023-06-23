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Büyükler kasiyeri oyaladı, küçük çocuk çaldı | Video

Büyükler kasiyeri oyaladı, küçük çocuk çaldı | Video

23.06.2023 | 14:48

Arnavutköy’de bir marketin kasiyerinin telefonunu gözüne kestiren şahıslar yaptığı hırsızlığa küçük çocuğu da karıştırdı. Büyükler kasiyere sorular sorup oyalarken küçük kız çocuğu cep telefonunu çaldı. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bulunan bir markette gerçekleşti. İddiaya göre markette alışveriş yapan şüpheliler kasaya geldikleri esnada kasiyerin masanın üzerinde olan telefonunu fark etti. Dışarıya çıkan şüpheliler geri içeriye girerek kasiyeri oyalamaya başlarken yaptıkları hırsızlığa alet ettikleri küçük kız çocuğu da kasiyerin telefonunu çalarak dışarıya çıktı. Bu kadarı da pes dedirten hırsızlık marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

"ÇOCUKLARA MÜLKİYET KAVRAMI AŞILANMALIDIR, AİLE EĞİTİMİ EN ÖNEMLİSİDİR"
Küçük çocukların bu tarz suçlara alet edilmesinin ilerleyen yaşlarda oluşturabileceği problemlerle alakalı konuşan Uzman Psikolog Özlem Ziyaoğlu, "Halk arasında çalma olarak bilinen eylem hukuki anlamda hırsızlıktır aslında bakıldığı zaman hırsızlık döneminin görüldüğü yapımına meyilli olunduğu belli yaşlar vardır. 2 yaşındaki çocuklarda daha sahiplik kavramı gelişmediğinden dolayı bu çocuklar daha çok ben merkezlidir ve hırsızlık kavramının ne olduğunu bilmezler. 3 veya 4 yaşlarındaki çocuklarda ise kendisine ait olmayan şeylerin kullanılmasında izin istenilmesi gerektiğini bilir. Bakıldığında bu hırsızlık davranışının en yaygın görüldüğü yaşlar 5 ile 6'lı yaşlardır. Anasınıfı ve özellikle ilkokul döneminde çocuk için hoşuna giden her şey onun olmalıdır kavramı doğurmaya başlar. Anne babadan verilen eğitimler ile bu durum söndürülebilir. Ebeveyn tarzı da çok önemlidir aşırı mükemmel, aşırı disiplinli tutumların sergilendiği çocukların hırsızlık yapabilme potansiyeli daha yüksektir. Davranım bozukluğu, dikkat eksikliği gibi durumların görüldüğü çocuklarda bu davranışları görebiliriz peki ne yapılmalı bu durumla alakalı dersek. Anne ve babalar bu alışkanlığı önlemek için mülkiyet kavramına önem vermelidirler çocuğun kendi oyuncaklarının ve kendi odasının olması gibi örnek verilebilir. Bu benim bu senin ve bu babanın gibi kelimeler kullanılmalıdır ve başkalarının eşyalarına özen göstermesi aşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yaşananlar sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde telefonunun çalındığını fark eden işyeri çalışanı polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler her yerde küçük kız çocuğunu alet ederek hırsızlık yapan kişileri arıyor.

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