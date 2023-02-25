Buz tutan Abant Gölü böyle görüntülendi | Video
Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan göl, gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Dronla görüntülenen gölün manzarası mest etti.
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