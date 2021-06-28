Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması | Video

Ünlü oyuncu ve manken Çağatay Ulusoy, bugün Medcezir dizisinde birlikte rol aldığı Taner Ölmez'in düğününe katıldı. Ulusoy, düğün çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İşte o açıklamanın detayları...