Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması | Video 28.06.2021 | 21:52
00:19
Boyaya bırakılan aracı çaldılar! Üç kişi gözaltına alındı! | Video 28.06.2021 | 21:39
00:16
01:27
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı | Video 28.06.2021 | 19:55
00:27
Yine Akşener yine saldırı | Video 28.06.2021 | 16:35
01:30
Kucağında çocuk olan kadın patlamadan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 28.06.2021 | 16:32
00:58
00:21
SABAH, afet bölgesinde. Marmaris'teki yangına böyle müdahale edildi | Video 28.06.2021 | 16:02
05:25
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor | Video 28.06.2021 | 15:51
01:00
Hatalı sollama yaptı, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 28.06.2021 | 15:51
00:41
Fren sistemi bozulan otomobil 5 araca böyle çarptı | Video 28.06.2021 | 15:51
05:44
01:25
SON DAKİKA: Bingöl'de orman yangını! Helikopterle müdahale anı kamerada 28.06.2021 | 15:36
01:30
00:28
01:20
Küçükçekmece'de eski koca dehşeti kamerada | Video 28.06.2021 | 14:54
01:02
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı | Video 28.06.2021 | 13:45
01:19
04:28
Ünlü oyuncu ve manken Çağatay Ulusoy, bugün Medcezir dizisinde birlikte rol aldığı Taner Ölmez'in düğününe katıldı. Ulusoy, düğün çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İşte o açıklamanın detayları...