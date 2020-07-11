Video Yaşam Çamlıca Camii'nde Ayasofya Camii sevinci | Video

Çamlıca Camii'nde Ayasofya Camii sevinci | Video

Çamlıca Camii'nde Ayasofya Camii sevinci | Video
11.07.2020 | 08:59

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Danıştay'ın 'Müze' statüsünü iptal ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat yaptığı açıklamada Ayasofya'nın Camii olarak hizmet vereceğini duyurması vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşıladı. Bu sevinç Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne yansıdı, cemaat şükür duasında bir araya geldi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camii'nde sabah namazı için bir araya gelen cemaat 86 yıl sonra tekrardan müslümanlar için ibadete açılan Ayasofya Camii için şükür duası etti. Namazın ardından bir çok vatandaş yıllar sonra ibadete açılan Ayasofya Camii için düşüncelerini paylaşırken Üsküdar Belediyesi de sıcak çorba ikramında bulundu.


Şükür duası için sosyal medyada birleştiler camileri doldurdular
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yaptığı sosyal medya paylaşımında gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları sabah namazına davet etti. Büyükgümüş, "Yarın tüm şehirlerimizde sabah namazında buluşuyoruz. Namazın ardından Ayasofya için şükür duaları edeceğiz." paylaşımını yaptı. Büyük Çamlıca Camii'ni dolduran vatandaşlar korona virüs tedbirlerine dikkat etti. Maske ve sosyal mesafe kuralı bir an olsun unutulmadı.


Vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu
Sabah namazında Büyük Çamlıca Camii'nde şükür duasına el açan yüzlerce vatandaş namaz çıkışı gazetecilere hissiyatlarını anlattı. Ufuk Altınok, "Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun; orası çok garip duruyordu güzel oldu." ifadelerini kullanırken Hacı Kırca isimli vatandaş, "Evveliyatı cami olduğu için tekrardan cami olması daha iyi oldu, hak yerini buldu" dedi. Cumali Menekşe ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek; "Hayırlı uğurlu olsun, başkanımızdan reisimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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