Çanakkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video
Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Saros Körfezinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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