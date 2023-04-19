Video Yaşam Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı | Video
Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı | Video

Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı | Video

19.04.2023 | 13:42

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yön levhası direğine çarptı. Kazada, Gülsüm Öztürk (42) ile oğlu Tevfik Öztürk (18) hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Öztürk (47), ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde Malkara- Çanakkale otoyolunun Gelibolu ilçesi sınırlarında meydana geldi. Malkara'dan Çanakkale yönüne giden Mustafa Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje ardından da yön levhasının direğine çarptı. Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk ve oğlu Tevfik Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Öztürk, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Öztürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi?ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üsküdar’da yıkımı silahıyla engelleyen şüpheli yakalandı | Video 01:09
Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelleyen şüpheli yakalandı | Video 19.04.2023 | 14:16
Ramazan Bayramı öncesi huzur operasyonu: 22 gözaltı | Video 00:53
Ramazan Bayramı öncesi huzur operasyonu: 22 gözaltı | Video 19.04.2023 | 14:15
Depremde hasar alan binadaki iş yerinin duvarını balyozla kırıp hırsızlık yaptılar! | Video 06:34
Depremde hasar alan binadaki iş yerinin duvarını balyozla kırıp hırsızlık yaptılar! | Video 19.04.2023 | 13:19
Kahramanmaraş’ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü, 4 yaralı | Video 00:26
Kahramanmaraş'ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü, 4 yaralı | Video 19.04.2023 | 14:01
Çanakkale’de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı | Video 01:13
Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı | Video 19.04.2023 | 13:42
Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeleyip hakaret etti! O anlar kamerada | Video 00:59
Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeleyip hakaret etti! O anlar kamerada | Video 19.04.2023 | 13:40
Pendik’te kadın sürücülerin yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu | Video 01:23
Pendik’te kadın sürücülerin yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu | Video 19.04.2023 | 13:18
Yeşim’in ölümünde komiser yardımcısı yeniden gözaltında | Video 02:12
Yeşim'in ölümünde komiser yardımcısı yeniden gözaltında | Video 19.04.2023 | 12:34
Gaziantep’te 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 00:43
Gaziantep'te 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 19.04.2023 | 12:31
Sultanbeyli’de bıçaklı çöp dökme kavgası: Yaşlı adamı bıçaklayıp böyle kaçtı | Video 02:00
Sultanbeyli’de bıçaklı çöp dökme kavgası: Yaşlı adamı bıçaklayıp böyle kaçtı | Video 19.04.2023 | 12:56
Vatandaş Bu yola dikkat diyerek uyarmıştı! Zemininde dengesizlik olan yolda kaza | Video 01:28
Vatandaş "Bu yola dikkat" diyerek uyarmıştı! Zemininde dengesizlik olan yolda kaza | Video 19.04.2023 | 12:56
Yüksekova’da gün batımı güzelliğiyle hayran bıraktı | Video 03:20
Yüksekova’da gün batımı güzelliğiyle hayran bıraktı | Video 19.04.2023 | 12:33
Sokak köpeklerinin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü | Video 02:59
Sokak köpeklerinin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü | Video 19.04.2023 | 12:29
Minibüsteki uyuşturucuyu ’Poyraz’ buldu | Video 02:02
Minibüsteki uyuşturucuyu 'Poyraz' buldu | Video 19.04.2023 | 11:41
6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:25
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 19.04.2023 | 11:45
Antik kent cinayetinin katil zanlısı tutuklandı | Video 00:57
Antik kent cinayetinin katil zanlısı tutuklandı | Video 19.04.2023 | 11:37
Anadolu Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı | Video 03:12
Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı | Video 19.04.2023 | 11:26
Minibüsten 18 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı | Video 01:06
Minibüsten 18 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı | Video 19.04.2023 | 11:24
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:49
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 19.04.2023 | 11:24
Berbere uyuşturucu baskını! Beş kilogramdan fazla zehirle yakaladılar… | Video 00:22
Berbere uyuşturucu baskını! Beş kilogramdan fazla zehirle yakaladılar… | Video 19.04.2023 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA