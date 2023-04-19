Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı | Video
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yön levhası direğine çarptı. Kazada, Gülsüm Öztürk (42) ile oğlu Tevfik Öztürk (18) hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Öztürk (47), ağır yaralandı.
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