Çanakkale'deki kazada yeni detaylar! Dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık | Video
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı korkunç kazada ağır kusurlu olduğu iddia edilen dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık çıktı. Kazadan bir gün önce ağır tonaj ve brandasız olduğu gerekçesiyle bir sürücü tarafından şikayet edilen kamyon sürücüsünün daha önce de "karayoluna dökülecek şekilde yük yüklemek" ve muayenesiz ve brandasız şekilde araç kullanmak gerekçesiyle ceza yediği ortaya çıktı.
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