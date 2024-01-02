Canlı yayında 2024 emekli işçi memur maaş zammı hesaplaması!

2024 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında 2024 yılı işçi, memur emekli maaş zammı hesaplaması! 2024 yılı asgari ücret zammı emekli işçi, memur maaşına nasıl yansıyacak?