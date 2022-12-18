Çatalca'daki Muratbey deresinin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü | Video

Çatalca’da bulunan Muratbey deresinin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü. Derenin renginin değişmesiyle etrafına pis koku yayarak çevre kirliliğine neden olan mavi suyu görenleri de endişelendirdi.

Çatalca Muratbey Mahallesinde fabrikaların olduğu bölgede yer alan Muratbey deresi, fabrikalardan akan atık sulardan dolayı rengi değişti. Tarım arazilerinin ve yerleşimin içinde olan dere, çevre kirliliğine sebep olurken Büyükçekmece Barajına uzanan Muratbey deresi, zaman zaman mavi renkte aktığı görüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlarsa tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade ederek durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

"FABRİKALARDAN SALINAN ATIK SULARDAN DOLAYI DERE KİRLENİYOR"

Fabrikalardan salınan atık sulardan dolayı derenin kirlendiğini ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten Muratbey Mahallesinde oturan Sertaç Yıldırım; " bu derenin suyu Ovayenice, Elbasan ve Kavuk dereden geliyor. Fabrikalardan salınan atık sulardan dolayı dere kirleniyor ve tarım arazilerimiz zarar görüyor. Bu dere buradan devam ederek menekşe deresine oradan da Büyükçekmece barajına bağlanıyor. Bu kirli su içme suyuna karışıyor daha öncede şikayetçi olduk. Bu derenin bir an önce temizlenmesini ve atık suların dereye dökülmesinin engellenmesini istiyoruz. Çevremize, tarım arazilerimize her şeye zarar veriyor. Tam nereden geldiğini bilmiyoruz ama büyük ihtimalle çevredeki fabrikalardan geliyor. Ara ara derenin rengi değişiyor. Bazen mavi akıyor bazen beyaz akıyor değişik renklerde aktığı oluyor. Dereye bırakılan kimyasal maddelerden dolayı tarım arazilerimizde ki ürünler zarar görüyor, aynı zamanda kötü kokudan dolayı bizde rahatsız oluyoruz. Birde derenin suyu içme suyuna karıştığı için insanlar zarar görüyor" dedi.