Çekmeköy'de kadına sokak ortasında tekmeli tokatlı saldırı kamerada | Video

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Çekmeköy'de bir erkek şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında, herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü. Olaya müdahale etmek isteyen bir site sakinine de kadına saldıran erkek şahsın saldırısına uğradı. Darp, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle son bulurken, korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
"O ŞEYİ SANKİ BEN YAŞADIM, BEN HİSSETTİM"
Olaya tanık olan Tusem Olus, "Gece 1 saatlerinde kadının feryatlarını duyarak dışarı çıktık. Dayanamayacağınız kadar ses vardı. Sonrasında büyük ihtimalle kadın buradan kaçtı. Site sakinlerine de tepki gösterilince orada arbede çıktı. Cidden çok kötü bir olaydı. Çözüm nasıl olacak artık kimse bilemiyor. Herkes korkarak yaşamak zorunda kalıyor. Kendini onun yerine koyduğum zaman yaşanılan şeyin ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin bile edemiyorum. O şeyi sanki ben yaşadım, ben hissettim. Sadece ifadesi alınması değil de, caydırıcı bir ceza almalı" dedi.
Olaya tanık olan bir diğer site sakini Ali Alagöz, "Sevgililerdi galiba tam bilmiyoruz, dün gece saat 1 sularında kadını dövdüler. Site sakinlerinden biri yardımcı olmak istedi 'ayıptır yapmayın etmeyin' dedi. Site sakinini de saldırıp dövdüler. Müdahale etmek için camlardan terlik atan oldu, ayakkabı atan oldu. Böyle insanlara ne ceza gerekiyorsa verilmesi gerekir. Kadınlara yapılan zulüm zaten haddini aştı" dedi.
Sokak ortasında kadına şiddet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.