Cesedi otomobilin bagajında bulunmuştu! Ayşe Çelik cinayetinde kan donduran detaylar | Video
Türkiye dün İstanbul Sultangazi'deki vahşetle sarsıldı. Engin Çelik ile boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Cani koca, başından tek kurşunla öldürdüğü genç kadının cesedini göle veya ormanlık alana atmak için yola çıktığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Ayşe Çelik'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderilen olayla ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Tekirdağ'da 75 bin adet dolu makaron ele geçirildi | Video 07.01.2025 | 11:10
01:47
Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi | Video 07.01.2025 | 10:54
00:30
02:22
Mersin'de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama | Video 07.01.2025 | 10:46
01:37
Taburenin üzerine oturarak elektrikli scooter kullandılar | Video 07.01.2025 | 10:11
00:29
DEAŞ'a 5 milyon TL “yardım” parası toplayan 2 şüpheli yakalandı | Video 07.01.2025 | 10:11
01:15
Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası satıldı | Video 07.01.2025 | 10:11
02:22
Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor | Video 07.01.2025 | 09:51
02:11
Amatör balıkçı oltayla tek seferde 50 kiloluk 2 balık yakaladı | Video 07.01.2025 | 09:51
00:24
Kütahya’da 27 yıl kesinleşmiş hapis istemiyle aranan şahıs yakalandı | Video 07.01.2025 | 09:44
00:38
Bitlis'teki rüzgar güllerinin sisli dağlarla görüntüsü mest ediyor | Video 07.01.2025 | 09:43
07:28
07:28
00:29
Ankara’da AVM içerisinde tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 07.01.2025 | 08:43
02:45
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga kamerada: 4 yaralı | Video 07.01.2025 | 08:42
00:24
00:48
Hakkari'de 42 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 07.01.2025 | 08:22
00:29
Pendik’te drift atan kadın sürücüye para cezası | Video 06.01.2025 | 16:17
00:58
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü | Video 06.01.2025 | 15:41
00:34
Husumetlisini lobiye çağırıp silahlı saldırı düzenlediler | Video 06.01.2025 | 15:41