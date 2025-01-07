Cesedi otomobilin bagajında bulunmuştu! Ayşe Çelik cinayetinde kan donduran detaylar | Video

Türkiye dün İstanbul Sultangazi'deki vahşetle sarsıldı. Engin Çelik ile boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Cani koca, başından tek kurşunla öldürdüğü genç kadının cesedini göle veya ormanlık alana atmak için yola çıktığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Ayşe Çelik'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderilen olayla ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı.