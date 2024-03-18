‘Çetibeli’ arazi suç örgütü çökertildi | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken ‘Çetibeli’ suç örgütü Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın operasyonu ile çökertildi.
Şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda XT9 Marka tabanca, 3 adet şarjör, değişik ebatlarda 184 adet tabanca fişeği, Samuray Kılıcı, 14 parça halinde 156 gram plaka esrar 1 gram metamfetamin, 3 adet kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 adet cep telefonu, 5 adet hard disk veri depolama cihazı ve 9 adet bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri Ç.Ç. dahil 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si serbest bırakıldı.
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