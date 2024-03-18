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‘Çetibeli’ arazi suç örgütü çökertildi | Video

‘Çetibeli’ arazi suç örgütü çökertildi | Video

18.03.2024 | 13:33

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken ‘Çetibeli’ suç örgütü Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın operasyonu ile çökertildi.

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Marmaris Çamlı Mahallesinde köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satan bir örgütün tespit edildi. Marmaris Hisarönü, Karacasöğüt ve Çamlı mahallelerinde 48 vatandaş mağdur olarak ifadesine başvuruldu. 5 bin 800 dönümlük arazi üzerinde Osmanlı döneminde kalma tapuları gerekçe göstererek uzun yıllardır vatandaşların yerleşimindeki arazileri hile, silahlı tehdit, cebir şiddet, şantaj ve nüfuslarını kullanarak zorla ele geçirip, satarak haksız gelir sağlayan 'Çetibeli' örgütü Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Muğla, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyon düzenledi. Operasyonlarda biri tutuklu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda XT9 Marka tabanca, 3 adet şarjör, değişik ebatlarda 184 adet tabanca fişeği, Samuray Kılıcı, 14 parça halinde 156 gram plaka esrar 1 gram metamfetamin, 3 adet kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 adet cep telefonu, 5 adet hard disk veri depolama cihazı ve 9 adet bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri Ç.Ç. dahil 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si serbest bırakıldı.
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