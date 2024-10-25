Video Yaşam Ceza yememek için polisten kaçan motosikletliler muhabire böyle tehditler savurdu
Ceza yememek için polisten kaçan motosikletliler muhabire böyle tehditler savurdu

Ceza yememek için polisten kaçan motosikletliler muhabire böyle tehditler savurdu

25.10.2024 | 10:41

Eskişehir'de kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosikletlinin polisten kaçma girişimi başarısız oldu. Araçta yine kasksız bir şekilde yolcu olarak bulunan şahıs ise, olayla ilgili polisten bilgi alan ve fotoğraf çeken muhabiri, "Dayak atarım sana, yemin ederim döverim" diyerek tehdit etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.40 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik polisinin peşine düştüğü kasksız ve plakasız bir motosikletli, araç girişinin yasak olduğu Adalar Bulvarı üzerinden kaçmayı denedi. Bu esnada hız yaparak vatandaşları tehlikeye atan sürücü, motosikletli trafik polisinin kendisine yetiştiğini görünce aracını sağa çekti. Polisin kaçmaması için uyardığı sürücü, İsmet İnönü Bulvarı'nda bulunan ekip otomobilinin yanına götürüldü.


Ehliyetsiz motosikletliye polis ekiplerince ceza yazıldı
Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye hem ehliyeti olmaması hem de plaka takmaması nedeniyle ceza yazıldı. Trafik denetimlerini sürdüren ekipler, 18 yaşını geçen vatandaşların araç kullanmak için ehliyet alması gerektiğine dikkat çekti.


Polisten kaçan motosikletlinin yolcusu basın mensubunu dövmekle tehdit etti
Motosikletin arkasında yine kasksız şekilde yolcu olarak bulunan genç bir erkek şahıs da o esnada haber çekimi yapan muhabiri tehdit etti. Şahıs, olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi alan ve fotoğraf çeken muhabire, "Dayak atarım sana" ifadesini kullandı. Muhabirin basın mensubu olduğunu ve işini yaptığını belirterek personel kartını göstermesine rağmen tehditler savuran şahıs, polis ekiplerine de, "Abi söyle çekmesin, yemin ederim döverim" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ceza yememek için polisten kaçan motosikletliler muhabire böyle tehditler savurdu 00:54
Ceza yememek için polisten kaçan motosikletliler muhabire böyle tehditler savurdu 25.10.2024 | 10:41
Kahramanmaraş’ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 00:46
Kahramanmaraş'ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 25.10.2024 | 09:35
İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada 04:05
İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada 25.10.2024 | 09:34
Bursa’da tarihi uyuşturucu operasyonu kamerada... Binlerce kişiyi zehirlenmekten kurtardılar 01:05
Bursa'da tarihi uyuşturucu operasyonu kamerada... Binlerce kişiyi zehirlenmekten kurtardılar 25.10.2024 | 08:39
Muğla’da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada! 01:31
Muğla'da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada! 25.10.2024 | 08:36
Hilltown AVM’de 15 yaşındaki çocuklar güvenliği bıçakladı | Video 00:39
Hilltown AVM'de 15 yaşındaki çocuklar güvenliği bıçakladı | Video 24.10.2024 | 14:16
Geri gelirken 5 metrelik direği devirdi, bisikletli son anda böyle kurtuldu | Video 02:13
Geri gelirken 5 metrelik direği devirdi, bisikletli son anda böyle kurtuldu | Video 24.10.2024 | 12:35
Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı | Video 07:03
Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı | Video 24.10.2024 | 12:35
Polis memurunu 7 kez bıçakladı, Uyuşturucu kullandım, hatırlamıyorum dedi | Video 01:32
Polis memurunu 7 kez bıçakladı, “Uyuşturucu kullandım, hatırlamıyorum” dedi | Video 24.10.2024 | 12:34
Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın naaşı askeri törenle alındı | Video 01:24
Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın naaşı askeri törenle alındı | Video 24.10.2024 | 12:34
Beyoğlu’ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video 00:57
Beyoğlu'ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video 24.10.2024 | 10:41
Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı | Video 00:36
Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı | Video 24.10.2024 | 10:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş: En önemli kazanımımız milli birliğimiz ve beraberliğimizdir | Video 04:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "En önemli kazanımımız milli birliğimiz ve beraberliğimizdir" | Video 24.10.2024 | 08:51
SON DAKİKA! Avcılar’da metrobüs yangını | Video 00:34
SON DAKİKA! Avcılar'da metrobüs yangını | Video 24.10.2024 | 08:51
TUSAŞ’a Jandarma helikopterinin inme anı kamerada! JÖH timi müdahale anı... 00:38
TUSAŞ'a Jandarma helikopterinin inme anı kamerada! JÖH timi müdahale anı... 23.10.2024 | 17:14
Ankara Kazan TUSAŞ’ta teöristin ateş açma anı videosu ortaya çıktı 31:41
Ankara Kazan TUSAŞ'ta teöristin ateş açma anı videosu ortaya çıktı 23.10.2024 | 17:09
SON DAKİKA | Ankara Kazan’da teröristlerin TUSAŞ’a saldırı anı videosu ortaya çıktı 31:41
SON DAKİKA | Ankara Kazan'da teröristlerin TUSAŞ'a saldırı anı videosu ortaya çıktı 23.10.2024 | 17:00
TUSAŞ’a terör saldırısı çatışma sürüyor! CANLI YAYIN 16:57
TUSAŞ'a terör saldırısı çatışma sürüyor! CANLI YAYIN 23.10.2024 | 16:39
SON DAKİKA | Ankara TUSAŞ’a bombalı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı 00:43
SON DAKİKA | Ankara TUSAŞ'a bombalı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı 23.10.2024 | 16:27
ANKARA’daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı anı kamerada! Şehit ve yaralılar var 00:23
ANKARA'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı anı kamerada! Şehit ve yaralılar var 23.10.2024 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA