Video Yaşam CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan çarptığı araçtaki kadın sürücüye tehdit!

CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan çarptığı araçtaki kadın sürücüye tehdit!

CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan çarptığı araçtaki kadın sürücüye tehdit!
03.04.2021 | 11:56

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İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın alkollü şekilde kullandığı otomobile çarpan ve mağdur olan Pınar Keskin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliği’nde ifade verdi.

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde kullandığı otomobile çarpan ve mağdur olan Pınar Keskin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliği'nde ifade verdi.

Kazazede Pınar Keskin; kazanın basına yansımasının ardından Maltepe Belediyesi yetkilileri tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle polise ifade verdi.

Pınar Keskin: "Ben Ali Kılıç'la görüşmek istedim ancak şahıs alkollüydü ve arkamızdan gelen araca binerek uzaklaştı"


"Ben alkollü araç kullanarak kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden Nazım Erdem Aslan isimli şahıs ile olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs yada şahıslardan şikayetçiyim.."



İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Pınar Keskin'in kullandığı otomobile çarpması, araç içinde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'le olay yerinden ayrılması kamuoyunda geniş yankı buldu.

KESKİN: "(ALİ KILIÇ'IN FOTOĞRAFÇISI) BANA PARA TEKLİF ETTİ"
Kazazede Pınar Keskin; söz konusu kazanın basına yansımasının ardından Maltepe Belediyesi yetkilileri tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle polise ifade verdi.

Pınar Keskin; "Ben alkollü araç kullanarak kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden Nazım Erdem Aslan isimli şahıs ile olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs yada şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

ALİ KILIÇ, NAZIM ENDER ASLAN VE TEHDİT EDENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Pınar Keskin; Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliği'nde ifade verdi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi'nde Ali Kılıç'ın fotoğrafçılığını yapan ve kazanın ardından rüşvet talep ettiğini iddia ettiği Nazım Ender Aslan ve kuzeni Yusuf Sertbaş'ı arayarak tehdit eden kişi yada kişilerden şikayetçi oldu.

İŞTE O İFADE

"Ben bugün sosyal medyaya düşen görüntüler için davetiniz üzere buraya geldim. Ben 26 Ağustos 2020 günü iş arkadaşım Deniz Yarar'dan kullanmak üzere Mercedes marka aracı ödünç aldım. Aynı akşam saat:21.30 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Evlendirme Dairesi karşısında Turgut Özal Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta beklediğim sırada arkamdan gelen bir araç bana hızlıca çarptı."


"BEN ALİ KILIÇ'LA GÖRÜŞMEK İSTEDİM ANCAK ŞAHIS ALKOLLÜYDÜ"
"Bu kazada eşim Ahmet Keskin benimleydi. Araçtan aşağı indiğimde diğer araçtan alkollü bir erkek şahsın indiğini gördüm. Yanında bir bayan şahıs bulunuyordu. Erkek şahıs daha sonradan da internet üzerinden resimlerine bakarak emin olduğum Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tı. Yanımıza gelen diğer araçlardan korumalar indi ve bir anda kalabalık oluştu. Ben Ali Kılıç'la görüşmek istedim ancak şahıs alkollüydü ve arkamızdan gelen araca binerek uzaklaştı."

"KAZAYI KENDİ CEP TELEFONUMLA KAMERAYA ALDIM"

"Ben bu arada araç sahibi Deniz Yarar isimli şahsı aradım. Kendisine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile kazaya karıştığını, başkanın buradan ayrıldığını söyledim. Ben bu esnada bu olanları kendi cep telefonumla kameraya aldım. Belediye başkanı ayrıldıktan sonra olay görüntülerinde de görülen gözlüklü şahıs araca binerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ben de bu durumu kabul etmedim."

"ALİ KILIÇ İSMİNE DÜZENLENMİŞ MAZBATA VE KİMLİK BELGESİNİ GÖRMÜŞ"

"Eşim Ahmet Keskin kaza yaptığımız araca binerek burada Ali Kılıç ismine düzenlenmiş mazbata ve kimlik belgesini görmüş. Kazada aracı kendisinin sürdüğünü iddia eden şahıs bana 'Aracın değeri 300 bin TL, sana 300 bin TL verelim. Bizim aracımızı da alın. Görüntüleri silin ve paylaşmayın' dedi.

"Ben bu teklifi kabul etmedim. Deniz olay yerine geldi ve bu şahıslarla görüştükten sonra bana 'Abla sen neden korkuyorsun? Ben sana masraf ödetmeyeceğim. Şahıslarla anlaştım. Bir miktar da para aldım' dedi.

"Deniz'in şahıslarla ne konuştuğunu, ne kadar para aldığını bilmiyorum. Ben kaza esnasında olay yerine polis ekibi çağırmıştım. Trafik polisleri olay yerine geldiler. Bana yardımcı oldular ve çok iyi davrandılar. Tutanak tutmak istediler ancak korumalar tarafından bu işlem yaptırılmadı."

"BENİM GÖĞSÜMDE VE SIRTIMDA AĞRI VARDI ANCAK TEDAVİ OLMAMA DA BU KORUMALAR ENGEL OLDU"
"Olay yerine ambulans geldi, benim göğsümde ve sırtımda ağrı vardı ancak tedavi olmama da bu korumalar engel oldu. Bu şahıslar gerek kalmadığını belirterek ambulans ve polis ekiplerini gönderdiler. Daha sonra bu şahıslar Deniz ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldılar. Deniz beni eşimle birlikte başka araçla olay yerinden gönderdi. Ben korktuğum için herhangi bir polis merkezine giderek müracaatta bulunamadım."

"Deniz olay anında çektiğim bu görüntüleri sildirmek isteyince ben önce bu görüntüleri yedekledim akabinde Deniz'in baskısıyla telefonumdan sildim. Ancak yedekleme yaptığım için bu görüntüler ben de mevcuttur. Kendi rızam doğrultusunda dosyama eklenmek üzere teslim ediyorum. Olaydan sonra özellikle görüntüler basına düştükten sonra kuzenim Yusuf Sertbaş isimli kişiye sürekli telefon gelerek bana tehditler savruldu. Yusuf bana 'Senin hayatını karartacaklarmış. Bu belediye başkanı sonuçta.. Sonucunu sen düşün' şeklinde tehdit içerikli cümleler aktardı. Bu şahıslar beni kuzenim Yusuf üzerinden tehdit ettiler."

"Ben alkollü araç kullanarak kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden Nazım Erdem Aslan isimli şahıs ile olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs yada şahıslardan şikayetçiyim."

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 26 Ağustos 2020 tarihinde alkollü şekilde bir kadının kullandığı otomobile çarptığı iddia edildi.
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'in de kaza sırasında Ali Kılıç'la birlikte araç içinde olduğu bildirildi. Canan Döner'in CHP İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kazazede kadın Pınar Keskin, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini açıkladı ve "Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar" dedi.

KILIÇ VE DÖNER YENİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN AYRILDI
Kazanın ardından Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat ve Maltepe Belediyesi'nde Ali Kılıç'ın fotoğrafçılığını yapan Nazım Ender Aslan'ın kaza yerine geldiği öğrenildi.
Ali Kılıç ve Canan Döner'in, yeni gelen araca binerek olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.


PINAR KESKİN: "SUSALIM DİYE BİZE PARA VERİYORLAR"
Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'ın, kazazede Pınar Keskin'le pazarlık yaptığına yönelik video internet sitelerine düştü. Kazazede kadın; Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'la yaptığı görüşmede şunları söyledi:

"Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen."


Maltepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" iddiasında bulunuldu.

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