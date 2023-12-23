Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video
Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
OLAN BİTENİ KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER
Yangının çıktığı sokakta yaşayanlar ve esnaf korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kimi vatandaşların ise cep telefonu kamerası ile yaşananları kayıt altına aldığı görüldü.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı, binanın deposunda hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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