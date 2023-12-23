Video Yaşam Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video
Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

23.12.2023 | 13:00

Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, 11.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrumunda çıktı. Bodrumdan çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın üst katlarında kalanların kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenilirken çevrede büyük panik yaşandı. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek duman tahliyesine başladı. O sırada İGDAŞ ekipleri ise patlama ihtimali nedeniyle binanın doğalgazını kesti.

OLAN BİTENİ KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER
Yangının çıktığı sokakta yaşayanlar ve esnaf korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kimi vatandaşların ise cep telefonu kamerası ile yaşananları kayıt altına aldığı görüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı, binanın deposunda hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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