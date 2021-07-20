Video Yaşam Çikolatalı camide Kurban Bayramı bir başka kutlanıyor | Video

Çikolatalı camide Kurban Bayramı bir başka kutlanıyor | Video

Çikolatalı camide Kurban Bayramı bir başka kutlanıyor | Video
20.07.2021 | 12:10

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Çikolatalı cami olarak anılan Sapanca Eldoha Camii'nde imam Murat Çınar, Kurban Bayramı'nda çocuklarla bayramlaşmak için zarflar içinde harçlık, tepside ise şeker, çikolata ve kurabiyeler hazırlayarak çocuklarla bayramlaştı. Bu anları da sosyal medya hesabından anbean paylaşarak, "Bu bayramda da harçlıklar imam efendiden" dedi. İşte çikolatalı camide çocuklarla imamın bayramlaşma anları:

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Çocukların camiye gelmesini teşvik etmek için cami içinde çikolata standı bulunan ve çikolata cami olarak anılan Sapanca Eldoha Camii'nde çocuklarla caminin imamı her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayramlaşıldı.

HARÇLIK ZARFLARI, ŞEKER VE KURABİYE...
Sapanca Eldoha Camii İmamı Murat Çınar, Kurban Bayramı'nda bayramlaşmak için çocuklara zarflar içinde harçlık, tepside ise şeker, çikolata ve kurabiyeler hazırlayarak sosyal medya hesabından, "Bayram mesaisindeyiz. Cami marketimizi bekliyoruz. Bu arada gençlerimiz ve çocuklarımız için zarflarımız hazır. İlk harçlıklar imam efendiden..." dedi.

"BU BAYRAMDA DA HARÇLIKLAR İMAM EFENDİDEN"
Sabahın erken saatlerinde çocuklar cami içindeki imam odasının kapısında bayramlaşmak için kuyruk oluşturdu. Sapanca Eldoha Camii İmamı Murat Çınar, çocukların kuyruk oluşturduğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Bayram Harçlıklarını beklerken. (Temsili değildir)" dedi. İmam Çınar sonra çocuklarla bayramlaşma esnasındaki videoyu sosyal medyadan paylaşarak, "Bu bayramda da harçlıklar imam efendiden. Sapanca Eldoha Camii'nde Bayram harçlıkları dağıtılmaya başlandı. Gönüller hoş edildi elhamdülillah..." ifadelerini kullandı.

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