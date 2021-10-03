Video Yaşam Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video
Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video

Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video

03.10.2021 | 12:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01:03
Gaziantep'te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 03.10.2021 | 12:58
Selfie çekmek isterken canından oldu | Video 00:52
Selfie çekmek isterken canından oldu | Video 03.10.2021 | 12:58
Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video 03:39
Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video 03.10.2021 | 12:58
İGDAŞ’ın gönderdiği 5 bin TL’lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video 02:28
İGDAŞ'ın gönderdiği 5 bin TL'lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video 03.10.2021 | 12:58
Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video 01:46
Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video 03.10.2021 | 12:58
İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi Nokta mama için her role bürünüyor | Video 02:20
İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi "Nokta" mama için her role bürünüyor | Video 03.10.2021 | 12:33
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 02:26
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 03.10.2021 | 11:36
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03:07
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03.10.2021 | 11:35
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 00:23
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 03.10.2021 | 11:29
Beyoğlu’nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 01:14
Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 03.10.2021 | 11:02
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 00:45
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 03.10.2021 | 11:02
Sarıyer’de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03:05
Sarıyer'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:51
Burdur’da korkutan deprem | Video 00:28
Burdur'da korkutan deprem | Video 03.10.2021 | 10:51
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 01:00
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 03.10.2021 | 10:52
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 01:32
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:42
Yeşilırmak’ta tedirgin eden görüntü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu | Video 02:30
Yeşilırmak'ta tedirgin eden görüntü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu | Video 03.10.2021 | 10:27
Canlarını hiçe saydılar! Bahşiş almak için gelin arasının önüne atlayan çocuklar kamerada | Video 00:12
Canlarını hiçe saydılar! Bahşiş almak için gelin arasının önüne atlayan çocuklar kamerada | Video 03.10.2021 | 10:07
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video 00:59
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video 03.10.2021 | 09:50
Avcılar’da evde patlama | Video 00:10
Avcılar'da evde patlama | Video 03.10.2021 | 09:34
İstanbul’da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video 02:09
İstanbul'da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video 03.10.2021 | 09:27

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceki gece saatlerinde bir grup çöp toplayıcı çocuğun iş yerine yumurta attıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay önceki gece Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Çöp toplayıcısı çocuklar çöpten buldukları yumurtaları, yol üzerinde bulunan bir giyim mağazası tabelasına fırlattı. Sabah mağazasını açan işletme sahibi Barış Gültekin, yumurta kabuklarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Gültekin kamera kayıtlarını izleyince çöp toplayıcı çocukların gece saatinde olayı gerçekleştirdiğini gördü. Gültekin çocukların dışarıda geç saatlere kadar kalmasının büyük bir sorun olduğunu ve istismara açık alanlarda dolaştıklarını kaydederek yetkililerin çocuklarla ilgili çalışma başlatmasını istedi. Gültekin, ''Sabah iş yerimi açtıktan sonra sağda solda ve tabelamda yumurta kırıkları gördüm. Temizledim daha sonra kamera kayıtlarını izlediğim zaman, gece saat 01.00 civarı, çocukların çöpten bulduğu yumurtaları iş yerime attıklarını gördüm. İzlerken şaşırdım, 7-8 yaşlarında küçük çocukların o saate dışarda olmaları kötü, dileniyorlar ya da sokaktan bir şeyler topluyorlar, bunların aileleri meslek haline getirmiş. Çocukları çalıştırıyorlar, maalesef görevi olan insanlarda görevini tam olarak yapmıyor, devlet büyüklerimizden, valimizden buna bir çare getirmesini istiyoruz. Devletimizin yeterince yurtları ve bunların sığınacakları yerleri var. Kız ve erkek çocuklar sürekli dışarda insanları yüreği acıyor ama bunlar maalesef bu şekilde yaşıyor. İstismara açık bir halde her türlü insan var bu sokakta" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA