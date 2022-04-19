Video Yaşam Çoruh Nehri artan debisiyle, Bayburt'u Venedik'e çevirdi | Video
Çoruh Nehri artan debisiyle, Bayburt'u Venedik'e çevirdi | Video

Çoruh Nehri artan debisiyle, Bayburt'u Venedik'e çevirdi | Video

19.04.2022 | 10:27

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Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh nehri, bugünlerde artan debisiyle Avrupa’da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik’e benzetiliyor.

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Baharda kar sularının erimesiyle Çoruh nehrinin debisi arttı. Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh, suyuyla can verdiği arazilerde havaların ısınmasıyla yeşeren çiçeklerle rengarenk oldu. Çoruh'un Türkiye'de başladığı yolculuğu Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülerek sonlanıyor. Bugünlerde artan debisiyle Çoruh, kentin tam ortasından da geçmesi nedeniyle Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetilmeye başladı.

Çoruh'un suyunun son yıllarda yeniden yükselmesinden sonra duyduğu mutluluğu dile getiren Salih Dağ isimli vatandaş, "Çoruh'un bu su seviyesi daha da artacak. Ben Yaylapınar köyündenim, daha oraların karları erimedi eridiği zaman bu su yine böyle yeniden yükselecek bu şekliyle kalmayacak, bir daha aynı bu şekilde yükselecek. Biz bu su seviyesinden çok memnunuz. Bizim burada deniz yok, Çoruh'umuz bizim denizimiz adeta memnun olmaz olur muyuz hiç Çoruh yükselince mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. banklara oturup suyu seyrediyoruz" şeklinde konuştu.

Zikri Çelik isimli bir vatandaş ise eski dönemlerde Çoruh'un taşkınlara neden olduğu zamanların olduğunu hatırlatarak, "Çarşı köprüsünün üstünden suyun köprüyü aştığı dönemleri biliyorum, mesela suyun 4 metre yukarıya çıktığı dönemlere şahidim. Zaman zaman Çoruh o seviyelere ulaşır, taşkınlara neden olur. Hatta insanlar araçlarıyla geçemezdi, yaya olarak köprünün üzerinden geçerdi. Şu an kar sularının erimesinden dolayı Çoruh'un suyu bayağı yükseldi, daha da yükselir diye düşünüyorum. Çünkü bu sene kar yağışı fazla oldu, onlar eridikçe Çoruh eski seviyesine gelir" ifadelerini kullandı.

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