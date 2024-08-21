Çorum'da korkunç kaza! Otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 ölü | Video
Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü Mustafa Özkader gözaltına alındı.
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