Çubuk’ta zincirleme kaza: 31 yaralı | Video
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi.
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