Cüneyt Arkın'ın "Yıkılmayan Adam" filmi gerçek oldu! Vurulan adam hiçbir şey olmamış gibi 200 metre yürüdü | Video 01.02.2023 | 12:18 Kasımpaşa’da 61 yaşındaki bir adam yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralandığının farkında olmayan adam, yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra acı hissedip yere yığıldı. Yaralı olarak yürüdüğü anlar ise kameralara yansıyan adam ambulansla hastaneye kaldırırken, polis saldırganın 5 günde 7 kişiyi silahla vuran firari şahıs olduğunu düşünüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kadı Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan 61 yaşındaki Erdinç Gülseren aşağıya doğru yürümeye başladı. Gülseren bir süre sonra yokuşun başına geldiğinde silah sesi duydu.

YARALI HALDE 200 METRE YÜRÜYÜP YIĞILDI

Yaralandığının farkında olmayan Gülseren, aşağıya doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 200 metre hiçbir şey olmamış gibi yürüyen adam, ardından bacağında acı hissederek yere yığıldı. Adamın yaralı halde hiçbir şey olmamış gibi yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

YARALI ADAMIN DURUMU İYİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çok fazla kan kaybeden yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi.

SALDIRGANIN 5 GÜNDE 7 KİŞİYİ YARALAYAN ŞAHIS OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saatlerce çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Sokak sokak çalışma yapan polis ekipleri saldırganın, geçtiğimiz ay 5 gün içerisinde 7 kişiyi, "cezaevinde bana neden bakmadınız, yardım etmediniz" diyerek silahla yaralayan Mehmet B. olduğunu düşündüğü bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin firari saldırgan Mehmet B.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.