D100'de tır bariyerlere böyle çarptı: 2 yaralı | Video

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 05 ABJ 468 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenerek durabilen tırın sürücüsü N.T. ile araçta bulunan A.K. yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bariyerlere çarpan tırın metrelerce sürüklendiği görülüyor.