Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video 05.11.2023 | 12:38 Bursa’da bir otomobil sürücüsü, dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Osmangazi ilçesi Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü çevredekileri bezdirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.