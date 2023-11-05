Video Yaşam Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video
Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video

Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video

05.11.2023 | 12:38

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü çevredekileri bezdirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.
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