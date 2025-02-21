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Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada

Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada "Ben elendim" yazdı | Video

21.02.2025 | 09:35

İstanbul Esenyurt’ta kar yağışının ardından bir trafik magandası, dakikalar boyunca drift atarak o anları kayda aldı. Polis ekipleri şahsı yakaladığında ise sosyal medyada, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" yazarak yakalandığını paylaştı.

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Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşandı. Kar yağışının ardından bir trafik magandası, aracıyla dakikalarca drift attı. Trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, yaşanan o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise plaka bilgilerinden şahsı tespit ederken, 49 bin 552 TL para yazıldı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu öğrenilirken, aracının da 2 ay boyunca trafikten men edildiği öğrenildi. Trafik magandası ise yakalandığını sosyal medya hesabından, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" yazarak duyurdu. Drift attığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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