Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada "Ben elendim" yazdı | Video
İstanbul Esenyurt’ta kar yağışının ardından bir trafik magandası, dakikalar boyunca drift atarak o anları kayda aldı. Polis ekipleri şahsı yakaladığında ise sosyal medyada, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" yazarak yakalandığını paylaştı.
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