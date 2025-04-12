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Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video

Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video

12.04.2025 | 10:06

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Eyüpsultan'da bir restoranda eski sevgilisi tarafından darp edildi. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

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Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen N.D.A.(30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgisilisi B.Ç. tarafından darp edildi. KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Biliç, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

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