Darbecilerin kullandığı ZPT aracını güvenli alana çeken Mustafa Özbey o günleri unutamıyor | Video 14.07.2024 | 12:24 15 Temmuz hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde Malatya'da darbeci askerlerin kışladan çıkardığı Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracını sürerek güvenlik güçlerine yardımcı olan Mustafa Özbey, "Allah bir daha o günleri yaşatmasın" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan Fetullah Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 8 yıl geride kaldı. 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üssünün bulunduğu Malatya'da da darbeci askerlerin girişimi vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından engellenmişti. Malatya'da kalkışma sırasında darbeci askerlerin kullandığı ve polisin yolda ele geçirdiği Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracını kullanacak kimse olmadığı için güvenli bölgeye başarıyla çeken Mustafa Özbey o günleri bir kez daha hatırlattı.

Askeri zırhlı araçları askerlik görevini yaptığı Ankara Etimesgut Zırhlı Birliklerde öğrendiğini ifade eden Özbey, 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırmasından sonra hiç tereddüt etmeden sokaklara çıktıklarını söyledi.

Gece boyu tüm Malatyalılarla birlikte sokakta darbecilere karşı ayakta olduklarını anlatan Özbey, sabah ise çevreyolunda kışladan çıkarılan ZPT'nin çatışma sonrası polis ekiplerince ele geçirildiğini gördüğünü söyledi. Bu sırada aracı kullanacak kimsenin olmaması nedeniyle güvenlik güçlerine yardımcı olan Özbey, "Askerliğimde tank şoförü olduğum için aracı kullanabileceğimi söyledim. Polislerle birlikte aracı önce emniyete çektik sonrasında ise direnişin sürdüğü 2. Ordu Komutanlığı önüne aracı götürdük" dedi.

Burada kendisine de çelik yelek giydirildiğini ve operasyon sırasında aracı kullandığını söyleyen Özbey, "15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Allah bir daha bize böyle günlerler göstermesin. Biz bir bütünüz ve hep beraber elimizden ne geliyorsa altından kalkamayacağımız bir şey yok" şeklinde konuştu.