Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
Darbedildi, hakarete uğradı, zorla araca bindirildi! | Video 19.11.2021 | 09:38
02:06
02:44
Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı 19.11.2021 | 09:06
00:19
İlan verip buluşma ayarladılar, suçüstü yakaladılar 19.11.2021 | 08:48
00:27
Pınar Altuğ spor yaparken paylaştı, düzgün fiziğiyle hayran bıraktı | Video 19.11.2021 | 08:59
01:08
03:23
Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | vİDEO 19.11.2021 | 08:38
00:33
Kaldırım taşıyla ATM’lere saldırdı... Bir polisi de yaraladı... | Video 18.11.2021 | 22:06
10:09
00:23
“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar! | Video 18.11.2021 | 19:35
00:51
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan kamyon şarampole uçtu: 4 yaralı 18.11.2021 | 16:51
02:30
Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu 18.11.2021 | 16:35
01:26
Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı | Video 18.11.2021 | 16:35
01:09
Seyir halindeki LPG'li otomobil cadde ortasında alev aldı | Video 18.11.2021 | 16:33
00:22
Hatay'da sahte alkol operasyonu! | Video 18.11.2021 | 16:22
01:42
Oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu 18.11.2021 | 16:18
03:10
03:42
5 kişinin öldüğü servis kazasına ilişkin lise müdürü açığa alındı | Video 18.11.2021 | 14:21
03:48
05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye son 350 metre | Video 18.11.2021 | 14:02
SULTANGAZİ'de 1 kişi, bir grup tarafından dakikalarca darbedildi. Zorla araca bindirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bir kişi, arkadaşları oldukları düşünülen altı kişi tarafından sebebi bilinmeyen bir nedenle dakikalarca darbedildi, hakarete maruz kaldı. Daha sonra kendisini darbeden kişiler tarafından zorla araca bindirildi. Gruptakiler araçla olay yerinden uzaklaşırken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili polise herhangi bir ihbarda ya da şikayette bulunulmadığı öğrenildi.