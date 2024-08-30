Darıca’da yağma ve cinayet soruşturmasında 5 tutuklama

Darıca İlçesi’nde 25 Ağustos 2024 günü meydana gelen olayda, iş yerlerine açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Ahmet Satan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı kişilerin 21 Ağustos günü başka bir silahlı saldırı ve cinayete teşebbüs suçuna karıştıklarını belirledi. Yapılan operasyon sonucu, Ahmet Satan'ın yaşamını yitirmesine neden oldukları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.