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Depremde hayatını kaybeden Harp Okulu öğrencisinden duygusal mesaj

Depremde hayatını kaybeden Harp Okulu öğrencisinden duygusal mesaj "Bol bol paylaşın beni" | Video

08.02.2023 | 10:49

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencisi Seymen Bilgin, Kara Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Mustafa Şan, Hatay Antakya’da yakalandığı depremde hayatını kaybetti. Mustafa Şan’ın, daha önce sosyal medyada yayınladığı videosunda, “Kardeşim ölürsem ilk başta babam ağlamasın. Annem fazla üzülmesin. Beni bol bol paylaşın. Herkes paylaşsın isterim” dediği görüntüler izleyenlerin yüreğini parçaladı.

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