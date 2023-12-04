Depreme canlı yayında böyle yakalandı | Video 04.12.2023 | 12:10 Bursa'da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir Özgür Erdursun, depreme bu sırada yakalandı. Erdursun'un kısa süreli bir panik yaşadığı görüldü. Erdursun'un arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü.