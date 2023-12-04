Video Yaşam Depreme canlı yayında böyle yakalandı | Video
Depreme canlı yayında böyle yakalandı | Video

Depreme canlı yayında böyle yakalandı | Video

04.12.2023 | 12:10

Bursa'da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir Özgür Erdursun, depreme bu sırada yakalandı. Erdursun'un kısa süreli bir panik yaşadığı görüldü. Erdursun'un arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü.
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