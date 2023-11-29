Depremzede Abdulkadir protez bacağına kavuştu | Video 29.11.2023 | 14:19 Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ailesini, kardeşlerini ve bacağını kaybeden 12 yaşındaki Abdulkadir Gökkaya, takılan protezle tekrar yürümeye başladı. Gaziantep Nurdağı ilçesinde 3 gün enkaz altında kalan Gökkaya, yaşama tutunmak için ise dudağını ısırıp kendi kanını içmiş ve duvardaki kartonpiyerleri dişiyle ısırarak yediğini açıklamıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin etkilediği hayatlardan biri de 12 yaşındaki Abdulkadir Gökkaya oldu. Abdulkadir Gökkaya, depremde ailesini, 3 kardeşini, birçok yakınını kaybettiği gibi aynı zamanda 3 gün kaldığı enkaz altında bir de bacağını kaybetti. Enkazın altından sağ kurtarılan Gökkaya'nın kangren olan bacağı hastanede ampute edildi. Uzun süre hastanede tedavinin ardından harekete geçen İrade Adımlar Derneği, Gökkaya için uygun protez bacak yaptı. Abdulkadir Gökkaya, takılan protezle 7 ay sonra tekrar yürüyerek eğitim hayatına başladı.

"ENKAZ ALTINDA KALARAK DA SAĞ DİZİN ALTINDAN UZVUNU KAYBETTİ"

İrade Adımları Derneği Gaziantep Şubesi'nde görevli Ortez ve Protez Teknikeri Ezgi Sonar, amada, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde, Gaziantep'te bulunan ben ve diğer çalışma arkadaşlarım bizzat etkilendik. Deprem bölgelerine giderek uzuvlarını kaybeden insanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olmak istedik. Zorlu da olsa onlara ulaştık. Onlardan biri de 12 yaşlarında olan ve Nurdağı'nda yaşayan Abdulkadir Gökkaya. Abdulkadir bu depremde ebeveynlerini ve enkaz altında kalarak da sağ dizin altından uzvunu kaybetti. Amcasının oğlunun kucağında merkeze utangaç ve umutsuz gelişinden ne kadar etkilensek de merkezden daha umutlu ve güler yüzle göndermenin gururunu bütün ekip arkadaşlarıyla yaşadık" dedi.

"BAŞLARDA YÜRÜYECEĞİNE DAİR İNANCI YOKTU, FAKAT OKULA GİTMEK İSTİYORDU"

Abdulkadir'in tekrar yürüyebileceğinde umudunun olmadığını hatırlatan Sonar, "Başlarda yürüyeceğine dair inancı yoktu, fakat okula gitmek istiyordu. Sağ diz altından ampute ve sol ayakta da düşük ayak vardı. Ayrıca uzuv kaybından sonra psikolojik sebepli fantom hissi ve ekstroseptif algı, dokunma basınç karıncalanma kaşıntı gibi hisleri mevcuttu. Bu psikolojik ve fizyolojik etkenleri fizik tedavi ve psikolojik yardımla atlatıp protez işlemlerine başladık. Öncelikle Abdulkadir için en uygun olan pasif vakum sistem protezini seçtik. Abdulkadir'in gözlerindeki o ilk ışığı görmüş olduk. Bir haftanın sonunda merkezimize protezine adaptasyon sağlamış ve daha mutlu şekilde geldi. Protezinin daha sağlam hafif ve konforlu olması için karbon malzemeler kullandık. Son olarak da sekteye uğramamış bacağından ölçüler alıp protezi için kozmetik uygulaması yapıp bacak görünümü verdik. Son denemelerini yapıp onu daha umutlu ve daha güçlü adımlarla gönderdik" diye konuştu.

"ENKAZIN ALTINDA 3 GÜN KALDIM"

Gaziantep Nurdağı ilçesindeki evlerinde depremde enkaz altında 3 gün kalan 12 yaşındaki Abdulkadir Gökkaya, "6 Şubat depreminde ayağımı kaybettim. Nurdağılıyım, enkazın altında 3 gün kaldım. Ailemi kaybettim, amcam ile yaşıyorum. İrade Adımlar Derneği'nden ilk protezimi kullandım. Bu protezle okula gidiyorum geliyorum. Galeri var, galeriye gidiyorum ara sıra. Yeni açılan bir hastane vardı. Enkaz altında ayağım kangren olmuştu. Gaziantep Doktor Ersin Arslan Hastanesi'nde aldılar ayağımı. O yüzden üstten ampute ettiler" diyerek, hastanede yaşadıklarını anlattı.

"DEPREMDE TÜM AİLEMİ KAYBETTİM"

Protez bacağa kavuşmanın sevincini yaşayan Abdulkadir Gökkaya, "Çok güzel bir his. Yani yedi ay yürüyemiyorsun, adım atıyorsun. Ben depremde tüm ailemi kaybettim. Dört kardeştik ve ben tek kaldım. Enkazın altında 3 gün kaldım. Üç gün kötü geçti. Enkazın altında çok susamıştım. Dişimle ısıra ısıra dudağımı patlatmıştım, oradan kanımı içmiştim. Duvarın köşelerine yapılan kartonpiyeri yemiştim" diyerek, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.