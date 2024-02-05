Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı!
Gaziantep Nurdağı'nda yapılan deprem konutlarının görüntüsünü izleyen Tuğba Dilek isimli depremzede gözyaşlarını tutamadı. Depremzedenin videosu görenleri duygulandırdı.
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