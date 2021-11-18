Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 gün boyunca dere yatağında mahsur kalan bir köpek, çevredeki vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Taşönü Mahallesi kırsalında bulunan dere yatağında bir köpeğin olduğunu fark eden çevre sakini, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 gün boyunca aynı noktada bitkin şekilde bekleyen köpeği merdiven yardımıyla kurtardı. 3 gün boyunca aç ve susuz olan köpek, çevre sakinleri tarafından kendisine mama ve su verilmesi sonrası doğal ortamına bırakıldı. Dere yatağından kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.