Video Yaşam Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video
Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video

18.11.2021 | 12:35

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 gün boyunca dere yatağında mahsur kalan bir köpek, çevredeki vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Taşönü Mahallesi kırsalında bulunan dere yatağında bir köpeğin olduğunu fark eden çevre sakini, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 gün boyunca aynı noktada bitkin şekilde bekleyen köpeği merdiven yardımıyla kurtardı. 3 gün boyunca aç ve susuz olan köpek, çevre sakinleri tarafından kendisine mama ve su verilmesi sonrası doğal ortamına bırakıldı. Dere yatağından kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.

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