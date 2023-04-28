Video Yaşam Devasa hortumun denizden su çektiği anlar kamerada | Video
Devasa hortumun denizden su çektiği anlar kamerada | Video

Devasa hortumun denizden su çektiği anlar kamerada | Video

28.04.2023 | 11:24

Antalya' Körfezi açıklarında denizde oluşan hortum ,yakınındaki bir tanker gemisinden böyle görüntülendi. Hortumun uzunluğu ve denizden suyu çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Hortum dün öğle saatlerinde Antalya Körfezi açıklarında ortaya çıktı. Yaklaşık 5 dakikanın üzerinde süren hortum kentin de farklı noktalarından görüntülenmişti. Bugüne kadar hep karadan görüntülenen hortum bu kez açıklardaki bir tankerdeki çalışan tarafından yakından görüntülendi. Hortumun yüksekliği ve denizden su aldığı anlar ve oluşan ürkütücü görüntü anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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