Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.