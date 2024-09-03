Video Yaşam Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video
Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video

Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video

03.09.2024 | 12:35

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

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