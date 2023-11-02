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Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video

Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video

02.11.2023 | 08:50

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindeki şüpheliler yeni bir sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile 17 şüpheli gece saatlerinde gözaltına alınmış ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Polat çift ve beraberindekiler, işlemlerinin sürdüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar saat 23.00'te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40'ta tekrar emniyete getirildi.
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