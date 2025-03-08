Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü | Video
Burdur'da 20 Şubat'ta aracıyla direksiyonda kalp krizi geçirerek 3 otomobile çarpan Hilmi Kınay (72) tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 20 Şubat'ta İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Hilmi Kınay'ın kullandığı 15 SA 724 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Caddesi'nde park halindeki 2 otomobile, ardından karşıdan gelen E.D. yönetimindeki 15 AAH 937 plakalı otomobile çarparak durdu. Sağlık ekibinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği Hilmi Kınay, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 16 gündür tedavisi süren Kınay, bugün sabah hastanede yaşamını yitirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü | Video 08.03.2025 | 16:17
01:02
Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 ölü | Video 08.03.2025 | 16:03
00:53
04:36
00:54
Kayseri’de bin 74 personel ile eş zamanlı operasyon | Video 08.03.2025 | 14:05
02:27
Sokak köpeğinin üstünden geçip yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 08.03.2025 | 13:23
01:28
Gaziantep’te hırsızlık yapan 17 şahıs tutuklandı | Video 08.03.2025 | 12:29
05:49
00:41
02:04
Adana'da 'Saygılılar' silahlı suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama | Video 08.03.2025 | 11:33
00:48
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı | Video 08.03.2025 | 11:20
00:29
02:24
01:10
Esenyurt'ta okul çıkışında çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 08.03.2025 | 10:48
00:49
Kaçan angus denize balıklama atladı! O anlar kamerada | Video 08.03.2025 | 10:38
01:27
04:29
00:22
Bakırköy'de trafiği tehlikeye atan motosikletli kamerada | Video 08.03.2025 | 09:02
01:25
Tekirdağ’da 5'inci kattan düşen vatandaş hayatını kaybetti | Video 07.03.2025 | 16:52