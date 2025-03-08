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Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü | Video

Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü | Video

08.03.2025 | 16:17

Burdur'da 20 Şubat'ta aracıyla direksiyonda kalp krizi geçirerek 3 otomobile çarpan Hilmi Kınay (72) tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Olay, 20 Şubat'ta İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Hilmi Kınay'ın kullandığı 15 SA 724 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Caddesi'nde park halindeki 2 otomobile, ardından karşıdan gelen E.D. yönetimindeki 15 AAH 937 plakalı otomobile çarparak durdu. Sağlık ekibinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği Hilmi Kınay, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 16 gündür tedavisi süren Kınay, bugün sabah hastanede yaşamını yitirdi.

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