Video Yaşam Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video

Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video

26.02.2024 | 10:50

Kan donduran olay Antalya'da yaşandı. Zihinsel engelli Lütfiye Yıldırım, diyalize girmek için gittiği merkezde saldırıya uğradı. Sol gözüne yumruk yiyen yaşlı kadının gözü ile sağ ve sol kolu morardı. Yaşlı kadın, yaşadığı kabusu tek tek anlattı.

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