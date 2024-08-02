Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 gün önce akraba iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan Mehmet Kaya (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan ağır yaralılardan Mehmet Kaya (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin devam eden soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15
01:27
01:05
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02.08.2024 | 14:45
00:53
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 02.08.2024 | 14:05
03:09
03:32
01:46
Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 02.08.2024 | 13:02
02:51
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video 02.08.2024 | 11:48
02:25
00:14
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 02.08.2024 | 10:21
02:42
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02.08.2024 | 11:21
00:47
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 02.08.2024 | 10:21
00:36
03:26
02:57
04:14
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 02.08.2024 | 08:50
00:23
00:44
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 01.08.2024 | 16:12