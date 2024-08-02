Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.08.2024 | 15:39 Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 gün önce akraba iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan Mehmet Kaya (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

30 Temmuz tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesinde akraba iki aile arasında yaşanan husumetten dolayı çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Sıdıka Kaya hayatını kaybederken, 2'si yoldan geçen şahıs olmak üzere, 6 kişi yaralanmıştı, 3 araç da zarar görmüştü.Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan ağır yaralılardan Mehmet Kaya (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin devam eden soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.