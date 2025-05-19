Diyarbakır’da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu | Video
Diyarbakır’ım Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun yanmış cesedi bulundu.
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