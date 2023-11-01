Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video 01.11.2023 | 12:18 Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması için ‘mercek operasyonu’ gerçekleştirildi. Yakalanan 231 şüpheliden 132’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Türkiye genelinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu" düzenlendi. Bu çerçevesinde nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; 0-5 yıl ceza süresi ile aranan, aralarında cezası bulunan 231 şüpheli yakalandı. Yakalanan 99 şüphelinin ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 132 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 2 adet kalaşnikof, 1 adet M1 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.