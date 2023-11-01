Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması için ‘mercek operasyonu’ gerçekleştirildi. Yakalanan 231 şüpheliden 132’si tutuklandı.
Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 2 adet kalaşnikof, 1 adet M1 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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