Diyarbakır’da yola çıkan domuza otomobil böyle çarptı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halinde olan araçta video çekilerken domuza çarpma anı kaydedildi.
Olay, Çınar ilçesinin Aşağıkonak mevkisinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki araç, seyir halindeyken yola çıkan domuza çarptı. Çarpma anı ise araçta yolcu olarak bulunan kişinin cep telefonu kamarasına yansıdı.
Domuz telef olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar oluştu.
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