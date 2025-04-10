Video Yaşam Domuz, karaca, kurt sürüsü ne ararsan var: Gizemli kediyi bile görüntüledi | Video
Domuz, karaca, kurt sürüsü ne ararsan var: Gizemli kediyi bile görüntüledi | Video

Domuz, karaca, kurt sürüsü ne ararsan var: Gizemli kediyi bile görüntüledi | Video

10.04.2025 | 08:36

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yıllardır doğayı gözlemleyen Erim Başkütük'ün kurduğu fotokapan, ormanların gizemli canlılarını görüntülüyor. Fotokapana yansıyan görüntüler belgeselleri aratmazken, en son ise doğada nadiren görülen dağ kedisi görüntülendi.

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13 yıldır doğayı gözlemleyen ve farklı türleri kayda alan doğa tutkunu 32 yaşındaki Erim Başkütük, Trakya'nın yaban hayatına dair önemli bir görüntü elde etti. Kurduğu fotokapanlar sayesinde daha önce yaban domuzu, kurt, karaca sürüleri, porsuk, tilki, sansar, çakal ve tavşanı görüntülemeyi başaran Başkütük, bu kez doğada nadiren karşılaşılan yaban kedisini kayıt altına aldı.

ORMANIN GÖLGELERİNDE YAŞAYAN SESSİZ AVCI: YABAN KEDİSİ
Ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yaban kedisi, kaslı vücudu, griye çalan tüyleri ve kalın halkalı kuyruğuyla dikkat çekiyor. İnsanlardan uzak durması ve geceleri avlanması nedeniyle görüntülenmesi oldukça zor olan bu tür, nesli tehdit altında olan canlılar arasında yer alıyor.

"SADECE HAYVANLARI DEĞİL DOĞANIN DEĞİŞİMİNİ DE KAYDEDİYORUM"
Doğa meraklısı Erim Başkütük yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beridir doğaya karşı büyük bir ilgim ve merakım var. Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya bölgesinde domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Ama son zamanlarda özellikle uğraştığım bir tür vardı. Yakın zamanda onu da görüntülemeyi başardım. O da yaban kedisiydi. Kurduğum fotokapanlarla sadece hayvanları değil, doğanın sessizce değişimlerini de kaydediyorum. Doğanın ritmi hızla değişiyor, ki maalesef bu kötü yönde. Benim bu çalışmaları yapmamdaki asıl amaç, küresel iklim değişikliğine küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak. Doğayı korumak demek sadece doğayı korumak değildir, geleceğimizi de korumak demektir" dedi.

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