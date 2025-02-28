Düzce'de heyelan: 5 köyü birbirine bağlayan yol kapandı | Video
Düzce'de 5 köyü birbirine bağlayan Samandere yolunda heyelan meydana geldi. 1 saatlik çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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