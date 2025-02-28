Düzce'de heyelan: 5 köyü birbirine bağlayan yol kapandı | Video 28.02.2025 | 15:02 Düzce'de 5 köyü birbirine bağlayan Samandere yolunda heyelan meydana geldi. 1 saatlik çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde toprak kayması sonucu, 5 köy ve birçok yaylaya ulaşım sağlanan grup yolu kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 100 metrelik kısmını tamamen kapladı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, Samandere, Derdin, Uğur, Çakırsayfan ve Özyanık köyleri ile Sinekli, Torkul, Odayeri gibi yaylalara ulaşım yolu olan bölgede çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı ancak ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.