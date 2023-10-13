Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda iddiaya göre, bir kişi annesini bıçakla öldürdü.
Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Barış Şahin, suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi Barış Şahin, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Şüpheli Barış Şahin'in verdiği evin adresine giden polisler, anne Bahriye Şahin'in cansız bedeni ile karşılaştı.
Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Şahin, Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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