Video Yaşam Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video
Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video

Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video

13.10.2023 | 15:13

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda iddiaya göre, bir kişi annesini bıçakla öldürdü.

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Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Barış Şahin, gece saatlerinde cinnet getirerek annesi Bahriye Şahin'i bıçakla öldürdü. Evin küçük oğlu olduğu öğrenilen Barış Şahin'in annesi Bahriye Şahin'i öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde bekletildiği belirtildi.

Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Barış Şahin, suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi Barış Şahin, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şüpheli Barış Şahin'in verdiği evin adresine giden polisler, anne Bahriye Şahin'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Şahin, Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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