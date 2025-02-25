Video Yaşam Edirne'de köy arazisini satan eski muhtar ve aralarında iş adamlarının da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video
Edirne'de köy arazisini satan eski muhtar ve aralarında iş adamlarının da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video

Edirne'de köy arazisini satan eski muhtar ve aralarında iş adamlarının da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video

25.02.2025 | 12:08

Edirne'de bir köyde usulsüz olarak ihaleyle satılan 15 dönüm arsayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında eski muhtar ve iş adamlarının da olduğu 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Edirne'de merkeze bağlı İskender köyde 2015 yılında köyün tüzel kişiliğine ait 15 dönüm arazinin usulsüz olarak ihaleyle satısı yapıldı. Satısı yapılan 15 dönüm arazinin geliri ise eski köy muhtarlığınca usulsüz olarak kullanıldığı belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonla dönemin eski muhtarı, azaları ve aralarında iş adamlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, S.A.B., İ.H.K., R.K., E.K., H.K., B.B., A.B. ve F.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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