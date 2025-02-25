Edirne'de köy arazisini satan eski muhtar ve aralarında iş adamlarının da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video
Edirne'de bir köyde usulsüz olarak ihaleyle satılan 15 dönüm arsayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında eski muhtar ve iş adamlarının da olduğu 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonla dönemin eski muhtarı, azaları ve aralarında iş adamlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, S.A.B., İ.H.K., R.K., E.K., H.K., B.B., A.B. ve F.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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