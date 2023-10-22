Video Yaşam Edirne’de ölü caretta caretta karaya vurdu
Edirne’de ölü caretta caretta karaya vurdu

Edirne’de ölü caretta caretta karaya vurdu

22.10.2023 | 18:29

Edirne'nin Enez ilçesinde bir kaç gündür etkili olan lodosun ardından sahile inen vatandaşlar karaya vurmuş dev caretta caretta ile karşılaştı.

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